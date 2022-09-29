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Фото: выбран эскиз суперграфики для оформления пешеходного тоннеля Мустакиви

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Фото: выбран эскиз суперграфики для оформления пешеходного тоннеля Мустакиви
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Пешеходный тоннель Мустакиви до ремонта.
Пешеходный тоннель Мустакиви до ремонта. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Управа Ласнамяэ провела среди жителей опрос, в ходе которого им было предложено выбрать эскиз суперграфики для пешеходного тоннеля Мустакиви.

«Меня очень радует активность наших жителей. В опросе приняло участие порядка двух тысяч человек. Это в очередной раз доказывает, что жители хотят принимать участие в развитии района», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На голосовании в рамках первого народного бюджета Таллинна с заметным перевесом победила идея привести в порядок тоннель. Подземный переход отремонтировали в этом году, но оказалось, что светлые поверхности привлекают вандалов, и с момента реконструкции стены тоннеля уже несколько раз отмывали и перекрашивали. Лучшим решением будет нанести качественную суперграфику.

Эскиз суперграфики.
Эскиз суперграфики. Фото: Управа Ласнамяэ.

Молодой граффити-художник Эмилия Сабирова предложила управе района Ласнамяэ шесть эскизов суперграфики, из которых районная управа предложила жителям выбрать самый подходящий.

В голосовании приняли участие 1881 человека, и с колоссальным перевесом выиграл эскиз «Птицы». Он набрал 1078 голосов.

О начале работ сообщат дополнительно.

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