Баскетболисты таллиннского клуба «Калев/Крамо» выиграли второй матч квалификации Еврокубка FIBA: в среду, 28 сентября, они добились победы над косовским клубом «Сигал Приштина», сообщает rus.err.
«Калев/Крамо» одержал вторую победу в квалификации Еврокубка FIBA
«Калев/Крамо» одержал вторую победу в квалификации Еврокубка FIBA
В первой половине матча доминировали косовары, но эстонская команда смогла изменить ход поединка в свою пользу. После большого перерыва «Калев/Крамо» развил свое преимущество и одержал убедительную победу со счетом 98:61.
Кристьян Китсинг принес в копилку команды 24 очка. Чтобы выйти в групповой турнир еврокубка, «Калеву/Крамо» нужно выиграть еще один матч квалификации - у победителя противостояния «Университатя» (Крайова, Румыния) – «Капфенберг Буллс» (Австрия).
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