Финляндия закроет въезд российским туристам, вероятно, уже в пятницу

Согласно информации Helsingin Sanomat, новый порядок на границе вступит в силу в ночь на пятницу, если правительство на сегодняшнем заседании не решит внести изменения в ранее согласованные планы.

Масштабы ограничений пока трудно оценить – поток туристов может сократиться вдвое по сравнению с нынешним. При этом влияние ограничений может быть и меньше.

Визы граждан России, пытающихся въехать в Финляндию в качестве туристов, будут аннулированы, и человек не сможет попасть в Евросоюз через другую страну.

По данным Helsingin Sanomat, новый порядок пересечения границы будет аналогичен правилам, действовавшим во время пандемии коронавируса, но в этом случае ограничения будут распространяться только на граждан России, а основания для отказа во въезде будут другими.

На практике это означает то, что граница будет закрыта для российских граждан только в туристических целях, а посещение Финляндии по-прежнему останется возможным для россиян по целому ряду других причин, которые устанавливаются на тех же основаниях, что и во время пандемии.

Таким образом, из России по-прежнему можно будет попасть в Финляндию по семейным обстоятельствам, например, навестить детей, родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, граждане России смогут въезжать в Финляндию для продолжения учебы и работы. Для дипломатов тоже сделают исключение.

Также в Финляндию по-прежнему смогут въехать представители российской оппозиции. При этом право всех лиц, пересекающих границу, на въезд в страну будет оцениваться индивидуально.

В случает отказа во въезде в паспорте на границе Финляндии делается соответствующая пометка и действие визы аннулируется, если основания для ее выдачи отпали в соответствии с новым регламентом. По сути, это означает, что визы граждан России, пытающихся въехать в Финляндию в качестве туристов, будут аннулированы, и человек не сможет попасть в Европейский союз через другую страну.