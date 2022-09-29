Пособие проживающего в одиночестве пенсионера в этом году получат почти 96 тысяч человек

«То, как люди в возрасте справляются с расходами, их чувство уверенности в нынешней быстро меняющейся ситуации, является для всех нас общей заботой. Выплачиваемое осенью пособие – это существенная поддержка для одиноко проживающего пенсионера, радует, что по сравнению с прошлогодними 85 евро, пособие удалось увеличить, - говорит министр социальной защиты Сигне Рийсало. – В результате почти двухлетней работы получилось инициировать ряд нацеленных на пенсионеров мер, с помощью которых можно гарантировать пожилым людям большее чувство уверенности».

«Пособие одиноко проживающим пенсионерам выплачивается раз в год тем пенсионерам, чья пенсия по старости составляет менее 669 евро, и кто по данным регистра народонаселения проживает один, - поясняет генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу. – Пособие выплачивается в соответствии с данными регистра, поэтому отдельного ходатайства подавать не требуется».

В этом году пособие пенсионер получит и в том случае, если по одному с ним адресу прописан военный беженец из Украины и человек соответствует другим необходимым для его назначения критериям.

Право на пособие есть у находящихся под опекой, клиентов домов попечения и людей, которые соответствуют критериям для назначения пособия, если прописанный по одному с ними адресу человек находится в доме попечения. Данные о том, что человек находится в попечительском доме, Департамент социального страхования получает напрямую от этих домов или из базы данных социальных услуг.

Если пенсионер по старости, кроме эстонской пенсии, получает также пенсию от иностранного государства, то право на пособие одиноко проживающего пенсионера у него возникает, если их общая сумма не превышает 669 евро. Просим этих людей прислать в Департамент социального страхования выписку c банковского счета или другой документ, на котором указана сумма получаемой от иностранного государства пенсии.

Пособие выплачивается одновременно с пенсией за октябрь.