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Роман Костомаров о мобилизации фигуристов: в военкоматах бардак!

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Роман Костомаров о мобилизации фигуристов: в военкоматах бардак!
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Raigo Pajula

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал новость о том, что российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, входящие в национальную команду, получили повестки из военкомата, сообщает «Чемпионат»

«Очень сложно как-то прокомментировать всё происходящее. На мой взгляд, проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак. Только поэтому такие случаи и происходят. Хотя, конечно, трудно давать прогнозы, не зная всех подробностей. Но я не помню таких случаев, чтобы действующим фигуристам приходили повестки. Раньше спортсмены просто служили в спортротах: ЦСКА или СКА. Я прошёл службу точно так же», — цитирует Костомарова «RT на русском».

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