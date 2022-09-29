Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008, 37-летний Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат, сообщает news.ru со ссылкой на слова отца футболиста Рината. По его словам, спортсмен проходил воинскую службу со спортивным уклоном 19 лет назад, передает «Р-Спорт».
«Какая-то несостыковка». Экс-футболисту сборной России пришла повестка
«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка», — сказал Билялетдинов-старший.
Он добавил, что спортсмен намерен выяснить, не могли ли прислать повестку по ошибке. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов бы не было, а пока президент установил частичную, все должно быть по закону, подчеркнул отец футболиста.
28 сентября стало известно, что в Минспорта разрабатывают программу по защите спортсменов от мобилизации.
27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. А двумя днями ранее боец смешанного стиля Мариф Пираев уехал из России, так как ему пришла повестка в военкомат.