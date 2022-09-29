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Диспетчеров экстренной службы не хватает, специальность могут не открыть

Брита-Мария Алас
Диспетчеров экстренной службы не хватает, специальность могут не открыть
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Фото: Mihkel Maripuu

Для набора сотрудников в Центр тревоги одного лишь объявления о вакансии недостаточно: для работы диспетчером экстренной службы требуется обучение. Поскольку желающих поступить на соответствующую специальность в Академии внутренних дел было очень мало и не помог даже осенний дополнительный набор, в академии не уверены, что имеет смысл обучать группу из восьми человек. А Центр тревоги ищет сотрудников сам.

Несколько дней назад Postimees писал, что четверть вакансий в Центре тревоги не заполнена, в связи с чем время ожидания ответа на звонок по номеру 112 может достигать нескольких минут. Центр тревоги возлагает на новых студентов большие надежды.

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