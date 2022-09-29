Диспетчеров экстренной службы не хватает, специальность могут не открыть

Для набора сотрудников в Центр тревоги одного лишь объявления о вакансии недостаточно: для работы диспетчером экстренной службы требуется обучение. Поскольку желающих поступить на соответствующую специальность в Академии внутренних дел было очень мало и не помог даже осенний дополнительный набор, в академии не уверены, что имеет смысл обучать группу из восьми человек. А Центр тревоги ищет сотрудников сам.