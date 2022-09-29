49-летний Луиш Фигу и семь фанатов футбола стали авторами мирового рекорда Гиннесса по игре в футболу на большой высоте, сообщает sport.ua. Они провели матч, находясь более чем в шести км от поверхности Земли.
Легендарный Фигу стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса
Легендарный Фигу стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса
Импровизированный футбольный матч был проведен на борту самолета, оборудованном небольшим полем. Полет лайнера проходил по параболической траектории, что позволило добиться невесомости. За игрой наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.
Луиш Фигу ранее выступал за «Спортинг», «Реал», «Барселону», «Интер» и сборную Португалии. Он четырехкратный чемпион Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча» 2000 года.
Luis Figo is setting Guinness World Records 😱 pic.twitter.com/CmjjEDXNIE— ESPN UK (@ESPNUK) September 27, 2022
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