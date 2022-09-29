Россия отказывается от самолетов Airbus и Boeing

Высказывания руководителя госкорпорации «Ростех» показывают, что, по мнению российского авиационного сектора, противостояние России с Западом – это надолго, пишет Reuters.

После того, как Москва направила воевать в Украину тысячи военнослужащих, Запад ввел самые жесткие санкции в истории, спровоцировав в России масштабные экономические изменения, которых не было со времен распада Советского Союза.

Представления авиационного сектора перевернулись с ног на голову, поскольку на пассажирских авиалиниях используются самолеты Boeing и Airbus (95 процентов от всех используемых самолетов). Санкции означают, что в стране не будет запчастей, поскольку импортировать их невозможно.

В августе агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством «Аэрофлот», утилизируют авиалайнеры, чтобы получить запчасти, которые они уже не могут покупать за границей из-за западных санкций.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который работал с Путиным в Восточной Германии в 1980-х годах, видит в происходящем возможность построить сильную и независимую авиапромышленность. Поставлена цель к 2030 году построить 1036 авиалайнеров.

«Иностранные самолеты исчезнут из самолетного парка», – заявил «Ростех» в письменном ответе на вопросы Reuters о планах и состоянии российской авиационной отрасли.

«Мы считаем, что этот процесс необратим и самолеты Boeing и Airbus больше никогда не будут поставляться в Россию».

Недостижимая цель

«Даже когда они получали с Запада полупроводники и другие важные компоненты, им удавалось произвести всего несколько реактивных самолетов», – сказал он.