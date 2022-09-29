Российские производители самолетов планирует обойтись без помощи западных стран и самостоятельно построить к 2030 году 1000 самолетов, чтобы перестать зависеть от корпораций Boeing и Airbus, сообщил государственный концерн «Ростех».
Россия отказывается от самолетов Airbus и Boeing
Высказывания руководителя госкорпорации «Ростех» показывают, что, по мнению российского авиационного сектора, противостояние России с Западом – это надолго, пишет Reuters.
После того, как Москва направила воевать в Украину тысячи военнослужащих, Запад ввел самые жесткие санкции в истории, спровоцировав в России масштабные экономические изменения, которых не было со времен распада Советского Союза.
Представления авиационного сектора перевернулись с ног на голову, поскольку на пассажирских авиалиниях используются самолеты Boeing и Airbus (95 процентов от всех используемых самолетов). Санкции означают, что в стране не будет запчастей, поскольку импортировать их невозможно.
В августе агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством «Аэрофлот», утилизируют авиалайнеры, чтобы получить запчасти, которые они уже не могут покупать за границей из-за западных санкций.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который работал с Путиным в Восточной Германии в 1980-х годах, видит в происходящем возможность построить сильную и независимую авиапромышленность. Поставлена цель к 2030 году построить 1036 авиалайнеров.
«Иностранные самолеты исчезнут из самолетного парка», – заявил «Ростех» в письменном ответе на вопросы Reuters о планах и состоянии российской авиационной отрасли.
«Мы считаем, что этот процесс необратим и самолеты Boeing и Airbus больше никогда не будут поставляться в Россию».
Недостижимая цель
«Даже когда они получали с Запада полупроводники и другие важные компоненты, им удавалось произвести всего несколько реактивных самолетов», – сказал он.
Что касается современных реактивных самолетов, то единственный в России производитель пассажирских самолетов – ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) «Ростех» ограничен моделями, производственной мощностью и отсутствием импортных деталей. Согласно официальным документам, около половины технологий и деталей, использованных в российском авиастроении в 2021 году, поставлялись из других стран.