Суд оправдал бывшего вице-мэра Таллинна Эху Вырк

Суд решил, что не доказано, что Эха Вырк сознательно давала ложные показания, и оправдал ее.

Госпрокуратура обвиняла Вырк в сознательной даче ложных показаний в качестве свидетеля по уголовному делу. Согласно обвинению, 5 мая прошлого года Вырк дала центральной криминальной полиции ложные показания по уголовному делу о пожертвовании в размере 50 000 евро в пользу Центристской партии.

Эха Вырк не признала себя виновной и заявила, что сознательно не давала ложных показаний. По ее словам, она забыла содержание прошедшей за восемь месяцев до того телефонной беседы с членом женской организации Центристской партии Яной-Хелен Юхасте, которая сделала это пожертвование.