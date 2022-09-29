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Суд оправдал бывшего вице-мэра Таллинна Эху Вырк

BNS
Суд оправдал бывшего вице-мэра Таллинна Эху Вырк
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Бывшый вице-мэр Таллинна Эха Вырк.
Бывшый вице-мэр Таллинна Эха Вырк. Фото: Tairo Lutter

Харьюский уездный суд в четверг оправдал бывшего вице-мэра Таллинна Эху Вырк по обвинению в даче ложных показаний.

Суд решил, что не доказано, что Эха Вырк сознательно давала ложные показания, и оправдал ее.

Госпрокуратура обвиняла Вырк в сознательной даче ложных показаний в качестве свидетеля по уголовному делу. Согласно обвинению, 5 мая прошлого года Вырк дала центральной криминальной полиции ложные показания по уголовному делу о пожертвовании в размере 50 000 евро в пользу Центристской партии.

Эха Вырк не признала себя виновной и заявила, что сознательно не давала ложных показаний. По ее словам, она забыла содержание прошедшей за восемь месяцев до того телефонной беседы с членом женской организации Центристской партии Яной-Хелен Юхасте, которая сделала это пожертвование.

Вырк также заявила, что у нее не было мотива лгать, поскольку она не связана с этим пожертвованием и у нее отсутствует личная заинтересованность в нем.

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