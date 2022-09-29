В среду, 28 сентября, участники учебных сборов «Шип-2022» (Okas 2022) сдали снаряжение и вернулись к повседневной жизни. В свою очередь, маневры продлили до середины октября – в них примут участие кадровые военные, союзники и дружинники Кайтселийта.
Резервисты разошлись по домам, но учения «Шип-2022» продолжаются
«Мы решили продлить учения «Шип» и объединить под этим названием другие ранее запланированные маневры. Благодаря этому у нас появилась хорошая возможность для практики, которая охватывает управленческую цепочку государственных учреждений и союзников», – сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм, подразумевая учения Hunt, Decisive Lancer и Bold Hussar.
«Крупнейшие в истории Эстонии мобилизационные сборы показали, что построенная вокруг вооруженного резерва модель государственной обороны не имеет альтернатив, – сказал министр обороны Ханно Певкур. – Мы должны быть способны ответить на любую угрозу в любое время».
Министр отметил, что самые быстрые резервисты оказались в точках сбора спустя считанные часы после получения повестки, а некоторые люди приезжали из-за границы, например, Финляндии и Испании – все это говорит о воле эстонского народа.
«Благодарю всех участников сборов: резервистов и дружинников. Также благодарю работодателей и близких, которые отнеслись к учениям с пониманием – это важный вклад в нашу оборону», – добавил Певкур.
Учения «Шип-2022» продлили до середины октября. Продолжение маневров сосредоточится на вопросах обеспечения территориальной обороны, интеграции сил союзников в эстонские вооруженные силы и отработки координации действий между различными ведомствами в кризисной ситуации.
Учения «Шип-2022» проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов.
Непосредственная опасность Эстонии отсутствует. Сборы были запланированы заранее, они нацелены на подготовку. Учения завершатся 28 сентября, большая часть занятий проходит на северо-востоке страны.