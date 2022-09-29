Резкое заявление Тянака: я должен взвесить, продолжу ли свою карьеру

До сих пор самые серьезные слухи ходили о возвращении чемпиона мира 2019 года в Toyota, но руководитель команды Яри-Матти Латвала, похоже, опроверг эти слухи. Напротив, соратник Тянака по команде Тьерри Невилл хочет, чтобы эстонец остался в Hyundai, и убежден, что островитянин так и сделает.

В начале этой недели спонсор Betsafe спросил Оття, у которого технически есть контракт с Hyundai на следующий год, есть ли в контракте пункт, который позволяет любой из сторон выйти из него между двумя сезонами.

Тянак не захотел отвечать на этот вопрос, прокомментировав, что «договоры гонщиков являются документами, которые подписаны обеими сторонами и не подлежат разглашению третьим лицам, если это не нужно в каких-то экстренных случаях по особым юридическим причинам».

Кроме этого, в планах на будущее наш гонщик озвучил и кое-что новое.

«Я еще не решил. Да, у меня имеется действющий договор с Hyundai. Вопрос не в том, в какой команде я буду ездить. Прежде всего, мне нужно взвесить, хочу ли я вообще продолжать карьеру», - сказал Тянак.

Принятие этого решения может потребовать времени. «На меня в связи с этим решением никто не давит, поэтому я не могу сказать вам, когда оно станет окончательным, - добавил Отть. — Мое решение никак не связано с результатами текущего сезона. Прежде всего, я хочу посмотреть, какой будет ситуация в моей семье к концу этого года. Тогда я решу, стану ли опорой жене или продолжу карьеру».