«Херсон - это Украина». Как город стал центром украинского патриотизма на юге страны

После захвата российскими войсками Херсона и Херсонской области местные жители еще долго открыто выходили на большие демонстрации и протестовали против оккупации. Украинская служба Би-би-си исследовала электоральные настроения Херсонщины и пришла к выводу, что эта область всегда была лидером украинских демократических и проевропейских настроений во всем регионе, а пророссийские взгляды там никогда не имели значительной поддержки.

Украинский историк и журналист Роман Кабачий подробно разобрал исторические и культурные причины феномена украинского патриотизма на Херсонщине.

Исторический фактор

1778 год по сей день считается официальной датой основания Херсона. И хотя с ней, как и с другими датами, касающимися крупных городов на юге, «не все так однозначно», именно в этом году Российская империя закрепилась в междуречье Днепра и Южного Буга.

Через несколько лет будет завоеван Крым, основана Таврическая губерния на левом берегу Днепра, а Херсонщиной долгое время будут считать необъятные степи на правом берегу и в Причерноморье, которые достигали территорий вокруг нынешних Кропивницкого, Тирасполя и Одессы.

Это и была Херсонская губерния с центром в Херсоне.

Именно »в широкие херсонские степи« отправляет своего героя Миколу Джерю писатель Иван Нечуй-Левицкий из самого центра Украины – с Черкащины. Это не случайно: украинцев из ближайших губерний использовали в качестве «подручного материала» для заселения края. Так формировалась Черноморская Украина.