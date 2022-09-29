Растет число взломов в частных домах и магазинах

На прошлой неделе охранники получили сигнал о взломе, поступивший из частного дома в Харьюмаа. На месте происшествия выяснилось, что когда воры попытались поднять дверь гаража, когда хозяин находился дома. Когда же сработала сигнализация, он увидел, как неизвестные убежали к стоявшей неподалеку машине и быстро уехали.

«Поэтому мы советуем включать охранную систему, даже когда вы дома. Ставьте под охрану подсобные помещения или, например, включайте сигнализацию перед тем как идете спать», – посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti Максим Тууль и добавил, что день спустя попытка проникновения в частный дом была предпринята и в Кохтла-Ярве. Прибыв на объект, отреагировавшие на сигнал тревоги охранники обнаружили, что забор сломан, а дверь сарая открыта. «По предварительным данным, были украдены дрова», – сказал Тууль.

Помимо частных домов, воров интересовали и продуктовые магазины. Например, в выходные патруль отреагировал на сигнал, поступивший из продуктового магазина в одном из поселков в Тартумаа – окно магазина было разбито. Как выяснилось, сработавшая сигнализация спугнула воров и они ушли без добычи, однако оставленный на полу в магазине алкоголь выдал их намерения.