На прошлой неделе сотрудники охранных фирм и полицейские несколько раз реагировали на попытки взлома: некоторые из них были совершены в то время, когда дома были хозяева.
Растет число взломов в частных домах и магазинах
На прошлой неделе охранники получили сигнал о взломе, поступивший из частного дома в Харьюмаа. На месте происшествия выяснилось, что когда воры попытались поднять дверь гаража, когда хозяин находился дома. Когда же сработала сигнализация, он увидел, как неизвестные убежали к стоявшей неподалеку машине и быстро уехали.
«Поэтому мы советуем включать охранную систему, даже когда вы дома. Ставьте под охрану подсобные помещения или, например, включайте сигнализацию перед тем как идете спать», – посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti Максим Тууль и добавил, что день спустя попытка проникновения в частный дом была предпринята и в Кохтла-Ярве. Прибыв на объект, отреагировавшие на сигнал тревоги охранники обнаружили, что забор сломан, а дверь сарая открыта. «По предварительным данным, были украдены дрова», – сказал Тууль.
Помимо частных домов, воров интересовали и продуктовые магазины. Например, в выходные патруль отреагировал на сигнал, поступивший из продуктового магазина в одном из поселков в Тартумаа – окно магазина было разбито. Как выяснилось, сработавшая сигнализация спугнула воров и они ушли без добычи, однако оставленный на полу в магазине алкоголь выдал их намерения.
Также прибывшие на место происшествия полицейские отметили, что в тот вечер этот магазин был не единственной целью взломщиков. «Полиция нашла на автобусной остановке неподалеку от магазина незапертый автомобиль предполагаемых взломщиков. В салоне были обнаружено спиртное, украденное в другом магазине, находящемся неподалеку», – сказал Тууль.