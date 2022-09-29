Правительство одобрило законопроект о доступности места в доме попечения за среднюю пенсию

«Реформа домов попечения – самый существенный, необходимый и долгожданный шаг за последние десятилетия, который поможет семьям лучше заботиться о своих близких, — сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Наконец-то мы сможем вселить в людей уверенность в том, что никто из их близких не останется без заботы. По разным оценкам, каждая семья, в которой есть человек, нуждающийся в уходе, сэкономит 6000 евро в год, а десятки тысяч людей, ухаживающих за своими близкими, смогут продолжить работу или вернуться к своей профессиональной деятельности, а значит улучшат финансовые возможности для семьи и получат возможность самореализации. Кроме того, мы сможем уделять больше времени себе и своим детям».