Угадайте, какой продукт жители Эстонии считают самой эстонской едой

Ржаной хлеб на протяжении многих лет занимал настолько важное место в повседневном рационе, что выражение «хлеб на столе» означало, что семья обладает достаточным достатком. «Люди не ели "с хлебом" – это остальные продукты и блюда были "к хлебу". Это говорит о важной роли и большой символической ценности хлеба. В наше время хобби многих хозяек – выпечка домашнего хлеба. Это умение, которым гордятся», – рассказала Каннике.

Кама в крестьянской культуре – традиционное летнее блюдо. Ели ее с простоквашей. «В нашем городском обществе кама по-прежнему популярна благодаря тому, что еще до Второй мировой войны ее стали производить промышленным образом. Кроме того, в конце 1930-х каму начали продвигать как национальное блюдо», – продолжает историк. В 90-х во многих кафе и ресторанах стали подавать десерты с камой, что способствовало еще большему росту ее популярности.

Мульгипудер, или картофельно-перловая каша со свиными шкварками, по словам Каннике, стала популярной в первой половине XIX века в культурном регионе Мульгимаа, а оттуда уже распространилась по всей Эстонии. «Жители Мульгимаа считают мульгипудер важной частью своего культурного наследия, и именно благодаря их усилиям блюдо так популярно. В то же время популярности блюда способствовало и то, что оно производится местной промышленностью – такими компаниями, как Salvest и Põltsamaa», – добавила Каннике.

Фото: Eesti toit

В первую десятку эстонских блюд и продуктов также вошли бутерброды с килькой, картофель (в том числе картофельно-перловая каша), а также традиционные популярные рождественские блюда: кровяная колбаса, тушеная квашеная капуста и холодец.