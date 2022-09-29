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Угадайте, какой продукт жители Эстонии считают самой эстонской едой

rus.postimees.ee
Угадайте, какой продукт жители Эстонии считают самой эстонской едой
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Фото: Eesti toit

По результатам опроса, прошедшего на страничке Eesti toit в Facebook, самыми эстонскими продуктами питания жители Эстонии считают черный хлеб, каму и мульгипудер. По словам кулинарного историка Ану Каннике, первая тройка не удивительна, и тому есть ряд причин.

Ржаной хлеб на протяжении многих лет занимал настолько важное место в повседневном рационе, что выражение «хлеб на столе» означало, что семья обладает достаточным достатком. «Люди не ели "с хлебом" – это остальные продукты и блюда были "к хлебу". Это говорит о важной роли и большой символической ценности хлеба. В наше время хобби многих хозяек – выпечка домашнего хлеба. Это умение, которым гордятся», – рассказала Каннике.

Кама в крестьянской культуре – традиционное летнее блюдо. Ели ее с простоквашей. «В нашем городском обществе кама по-прежнему популярна благодаря тому, что еще до Второй мировой войны ее стали производить промышленным образом. Кроме того, в конце 1930-х каму начали продвигать как национальное блюдо», – продолжает историк. В 90-х во многих кафе и ресторанах стали подавать десерты с камой, что способствовало еще большему росту ее популярности.

Мульгипудер, или картофельно-перловая каша со свиными шкварками, по словам Каннике, стала популярной в первой половине XIX века в культурном регионе Мульгимаа, а оттуда уже распространилась по всей Эстонии. «Жители Мульгимаа считают мульгипудер важной частью своего культурного наследия, и именно благодаря их усилиям блюдо так популярно. В то же время популярности блюда способствовало и то, что оно производится местной промышленностью – такими компаниями, как Salvest и Põltsamaa», – добавила Каннике.

Фото: Eesti toit

В первую десятку эстонских блюд и продуктов также вошли бутерброды с килькой, картофель (в том числе картофельно-перловая каша), а также традиционные популярные рождественские блюда: кровяная колбаса, тушеная квашеная капуста и холодец.

Топ-10 самых эстонских продуктов и блюд

1. Черный хлеб

2. Кама

3. Мульгипудер

4. Бутерброды с килькой

5. Кровяная колбаса

6. Тушеная квашеная капуста

7. Холодец

8. Мульгикапсад

9. Килька

10. Картошка

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