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Фото и видео ⟩ EKRE провела предупредительный пикет перед домом Стенбока

Postimees
EKRE провела предупредительный пикет перед домом Стенбока
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В четверг перед домом Стенбока Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) организовала предупредительный пикет против энергетической политики правительства.

Председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что государство может снизить цену на электроэнергию примерно до 3 центов за кВт/ч, но, по его словам, правительство Партии реформ решило откормить грабительскую биржевую систему, которая доводит людей до нищеты.

«Предлагаемая правительством так называемая универсальная услуга – это не решение, а типичная уловка реформистов, цель которой – заставить людей согласиться на сумасшедшие цены. Универсальная услуга не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше прежней», – сказал Хельме.

«Меры поддержки правительства также не спасают людей от бедности. Схемы субсидирования не помогают людям, а огромные суммы из их карманов переводятся продавцам электроэнергии. Производители электроэнергии обогащаются как за счет сбережений людей, так и за счет денег налогоплательщиков, поступающих в государственный бюджет, а обнищание людей и компаний продолжается».

По словам Хельме, предупредительный пикет задуман как первое предупреждение для сегодняшних руководителей государства. «Если правительство не изменит своего пагубного курса, мы продолжим более масштабные публичные демонстрации», – пообещал председатель EKRE.

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