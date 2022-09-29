Фото и видео ⟩ EKRE провела предупредительный пикет перед домом Стенбока

Председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что государство может снизить цену на электроэнергию примерно до 3 центов за кВт/ч, но, по его словам, правительство Партии реформ решило откормить грабительскую биржевую систему, которая доводит людей до нищеты.

«Предлагаемая правительством так называемая универсальная услуга – это не решение, а типичная уловка реформистов, цель которой – заставить людей согласиться на сумасшедшие цены. Универсальная услуга не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше прежней», – сказал Хельме.

«Меры поддержки правительства также не спасают людей от бедности. Схемы субсидирования не помогают людям, а огромные суммы из их карманов переводятся продавцам электроэнергии. Производители электроэнергии обогащаются как за счет сбережений людей, так и за счет денег налогоплательщиков, поступающих в государственный бюджет, а обнищание людей и компаний продолжается».