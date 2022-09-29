На улице Кундери в Таллинне между Херманни и Тюрнпу ведется аварийный ремонт трубопровода, в связи с чем обе полосы движения на этом участке дороги будут перекрыты.
На улице Кундери в Таллинне перекрыто движение транспорта
На улице Кундери в Таллинне перекрыто движение транспорта
Аварийные работы вместе с восстановительными работами будут завершены в кротчайшие сроки. Предполагается, что дорога будет вновь открыта для движения ранним утром 1 октября 2022 года.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и выбирать альтернативный маршрут.
Компания просит извинения за неудобства.
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