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На улице Кундери в Таллинне перекрыто движение транспорта

rus.postimees.ee
На улице Кундери в Таллинне перекрыто движение транспорта
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Авария водопровода. Снимок иллюстративный.
Авария водопровода. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

На улице Кундери в Таллинне между Херманни и Тюрнпу ведется аварийный ремонт трубопровода, в связи с чем обе полосы движения на этом участке дороги будут перекрыты.

Аварийные работы вместе с восстановительными работами будут завершены в кротчайшие сроки. Предполагается, что дорога будет вновь открыта для движения ранним утром 1 октября 2022 года.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и выбирать альтернативный маршрут.

Компания просит извинения за неудобства.

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