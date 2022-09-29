Эстония возобновила создание стратегического запаса газа: поставки из РФ и Беларуси исключены

«Условия покупки газа остались прежними, исключены поставщики из России и Беларуси, а поставки газа могут осуществляться путем перекачки в латвийские хранилища природного газа или на газовый рынок стран Балтии до конца 2022 года», – сообщил BNS менеджер по коммуникациям EVK Мартин Яшко.

Как сообщалось, в августе власти Эстонии отказались от создания стратегического запаса природного газа в объеме 1 ТВт.ч в эквиваленте, сформировать который правительство распорядилось в мае текущего года. Как заявила тогда министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут, из-за резкого роста цен на газ выделенных из бюджета на эти цели денег не хватит на закупку необходимого объема.

В мае правительство Эстонии отдало распоряжение Центру государственного резерва страны сформировать запас природного газа в эквиваленте не менее 1 ТВт.ч, расходы планировалось покрыть из средств дополнительного бюджета в размере 170 млн евро.