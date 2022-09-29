Новый участок дороги на шоссе Таллинн-Тарту открыт для движения

Первоначально движение на одном участке дороги будет двухполосным, а максимальная скорость составит 90 км/ч, так как на дороге все еще ведутся строительные работы. К концу года планируется полностью открыт для движения четырехполосный участок дороги.

Цель проекта строительства участка Выыбу-Мяо – создать более безопасную и плавную транспортную среду и одновременно улучшить национальные и международные соединения в сети TEN-T. Завершаемый участок дороги с четырьмя полосами движения обеспечит более безопасное и быстрое сообщение между различными городами Эстонии, а по сравнению с прежним маршрутом дороги, путь будет короче примерно на два километра.