НАТО опубликовал официальное заявление по поводу произошедших на этой неделе утечек газа на «Северных потоках».
НАТО считает, что утечки газа на «Северных потоках» стали результатом диверсии
«Повреждение трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба.
Мы как союзники взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом», – сообщил альянс.