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НАТО считает, что утечки газа на «Северных потоках» стали результатом диверсии

rus.postimees.ee
НАТО считает, что утечки газа на «Северных потоках» стали результатом диверсии
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

НАТО опубликовал официальное заявление по поводу произошедших на этой неделе утечек газа на «Северных потоках».

«Повреждение трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба.

Мы как союзники взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом», – сообщил альянс. 

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