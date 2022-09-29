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Таллинн пожертвовал Житомирской школе 50 ноутбуков

Уве Гнадентайх
, журналист
Таллинн пожертвовал Житомирской школе 50 ноутбуков
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Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский у разрушенного здания школы в Житомире.
Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский у разрушенного здания школы в Житомире. Фото: Tallinna linnavolikogu

Председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский, находящийся с визитом в Украине, передал 50 бывших в употреблении ноутбуков, подаренных Таллинном Лицею № 25 города Житомир.

Из-за войны невозможно обеспечить контактное обучение во всех учебных заведениях Украины, поэтому в учебных заведениях существует большая потребность в IT- устройствах. Подаренные ноутбуки ранее использовались в городских учреждениях Таллинна.

Таллинн пожертвовал Житомирской школе 50 ноутбуков
Таллинн пожертвовал Житомирской школе 50 ноутбуков Фото: Tallinna linnavolikogu

«Лицей № 25 города Житомир выбран неслучайно. В начале войны в школу попала ракета, в результате чего здание школы было почти полностью разрушено. Вместе с этим было уничтожено все оборудование и учебные материалы, необходимые для образовательной деятельности. Строительство нового здания школы – это масштабное и долгосрочное мероприятие, но мы можем оперативно поддерживать обучение тех школьников, которые в ближайшие годы будут вынуждены учиться в других помещениях», – сказал Осиновский.

Осиновский останется в Украине до конца недели. Цель визита – наметить области сотрудничества между городом Таллинном и украинскими самоуправлениями, а также обсудить проекты помощи, которые Таллинн мог бы поддержать в ближайшие годы.

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