Таллинн пожертвовал Житомирской школе 50 ноутбуков

«Лицей № 25 города Житомир выбран неслучайно. В начале войны в школу попала ракета, в результате чего здание школы было почти полностью разрушено. Вместе с этим было уничтожено все оборудование и учебные материалы, необходимые для образовательной деятельности. Строительство нового здания школы – это масштабное и долгосрочное мероприятие, но мы можем оперативно поддерживать обучение тех школьников, которые в ближайшие годы будут вынуждены учиться в других помещениях», – сказал Осиновский.