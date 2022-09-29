Председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский, находящийся с визитом в Украине, передал 50 бывших в употреблении ноутбуков, подаренных Таллинном Лицею № 25 города Житомир.
Таллинн пожертвовал Житомирской школе 50 ноутбуков
Из-за войны невозможно обеспечить контактное обучение во всех учебных заведениях Украины, поэтому в учебных заведениях существует большая потребность в IT- устройствах. Подаренные ноутбуки ранее использовались в городских учреждениях Таллинна.
«Лицей № 25 города Житомир выбран неслучайно. В начале войны в школу попала ракета, в результате чего здание школы было почти полностью разрушено. Вместе с этим было уничтожено все оборудование и учебные материалы, необходимые для образовательной деятельности. Строительство нового здания школы – это масштабное и долгосрочное мероприятие, но мы можем оперативно поддерживать обучение тех школьников, которые в ближайшие годы будут вынуждены учиться в других помещениях», – сказал Осиновский.
Осиновский останется в Украине до конца недели. Цель визита – наметить области сотрудничества между городом Таллинном и украинскими самоуправлениями, а также обсудить проекты помощи, которые Таллинн мог бы поддержать в ближайшие годы.