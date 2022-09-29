Президент Литвы: всеобщего открытия границ для россиян, бегущих от мобилизации, быть не может

«Сам факт уклонения от мобилизации и военной службы не означает, что Литва открыла свои объятия всем, кто не хочет выполнять цель мобилизации. (...) Литва должна уделять очень пристальное внимание своей национальной безопасности, поэтому она не будет принимать эти решения оптом или давать зеленый свет всем, кто бежит от мобилизации», - заявил президент в четверг журналистам в Вильнюсе.

По мнению Науседы, каждый случай необходимо оценивать индивидуально, поскольку выезжающие из России могут иметь гражданство не только этой страны, но и других стран.

Министерство внутренних дел Литвы сообщило в среду, что исключительно на основании того, что человек не хочет идти на начатую Россией войну, убежище в Литве получить нельзя. Недостаточно будет доказать возникшую угрозу, просто показав, что вы получили повестку о призыве на военную службу.

В описании процедуры предоставления убежища в Литве указано, что лицо может получить убежище, если будет установлено, что у него есть обоснованные опасения подвергнуться преследованию за отказ от прохождения военной службы во время конфликта, что повлечет за собой совершение преступлений против мира, человечности или военные преступления.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил в четверг, что если Грузия и Казахстан закроют свои границы для бегущих от мобилизации россиян, они могут направиться к границам Евросоюза (ЕС).