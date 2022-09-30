Что произойдет, если реализуется худший сценарий и вся Эстония на некоторое время останется без электричества? Например, можно будет уехать в загородный дом, который отапливается дровами, но для этого же понадобится топливо. Да и в самом загородном доме тоже ведь нужно будет чем-то питаться. Будет ли работать заправка, если вся страна погрузится во тьму? Найдется ли в случае перебоев с электроэнергией какой-нибудь магазин, в котором можно будет купить продукты питания?
Обзор ⟩ Можно ли будет заправиться или купить продукты при масштабных отключениях электроэнергии?
В прошлом году Министерство экономики и инфраструктуры издало постановление, согласно которому все продавцы топлива, являющиеся поставщиками жизненно важной услуги, уже 1 января 2022 года должны были обеспечить автономным электроснабжением не менее трех автозаправочных станций, одна из которых должна находиться в Таллинне или Харьюмаа, а остальные – в двух разных уездах.
В соответствии с Законом о жидком топливе поставщиками жизненно важной услуги являются продавцы топлива с десятью или большим количеством заправочных станций, расположенных как минимум в трех уездах. В Эстонии поставщиками жизненно важной услуги являются предприятия, действующие под торговыми марками Alexela, Olerex, Circle K, Neste, Jetoil, Terminal Oil, Krooning и Premium-7.
Без топлива не останемся
Согласно информации на домашней странице Эстонского центра резервов на данный момент в Эстонии насчитывается в общей сложности 30 кризисных бензоколонок, которые отвечают вышеупомянутым требованиям и расположены во всех уездах. Кроме того, в Эстонии еще имеется около сотни АЗС, к которым при необходимости можно подключить генератор, а большая часть строящихся заправок изначально проектируется с такой возможностью.
Член правления Alexela Айвар Ряйм сказал Postimees, что по закону в чрезвычайной ситуации их предприятие должно обеспечить работу как минимум пяти заправочных станций сети. «Мы оснастили эти заправки генераторами, от которых их можно запитать, чтобы заправки продолжили работать даже при отключении электроэнергии», – сказал он. Эти автозаправочные станции Alexela расположены в Юри, Саку, Тарту, Выру и Йыхви.
«Мы заключили договоры с партнерами, чтобы в случае необходимости на заправочные станции были доставлены генераторы, а кроме того, у нас есть мобильный генератор, который мы можем использовать в оперативном режиме», – сказал он.
Руководитель отдела информации и развития Olerex Эве Турвас сказала, что сеть Olerex готовилась к кризису уже на протяжении нескольких лет, анализируя различные риски, в том числе и перебои в электроснабжении. Детальный план действий в условиях кризиса был разработан еще четыре года назад.
«Сегодня утром мы собрали команду антикризисного управления, чтобы еще раз пройтись по всем сценариям и действиям. Мы держим руку на пульсе и готовы действовать быстро, если угроза реализуется, – сказала она.
У предприятия есть план по обеспечению стабильности предоставления жизненно важной услуги на случай масштабного отключения электроэнергии. Для этого наша сеть приобрела стационарные и портативные генераторы, с помощью которых мы обеспечим доступность услуги в крупных городах Эстонии. Кроме этого, на большинстве заправок можно подключить генератор, что гарантирует поставщику жизненно важной услуги доступ к топливу», – добавила Турвас.
Olerex также имеет достаточный запас топлива на самих заправках, которого в зависимости от заправочной станции хватит примерно на неделю. В дополнение к этому заключены соглашения о сотрудничестве с различными поставщиками, чтобы обеспечить доступность услуги в кризисной ситуации.
Магазины тоже готовы
По словам руководителя отдела коммуникации Selver Риво Вески, в случае неожиданного отключения электроэнергии магазин, как правило, закрывается, но клиенты успеют завершить начатые операции, благо агрегат бесперебойного питания Selver позволяет это сделать. «Операции на кассовом аппарате можно будет завершить в течение 15-20 минут после отключения электричества, если этому не помешает какая-нибудь другая независящая от нас причина, например, сбой в работе платежного терминала», – сказал он.
От продолжительности перебоя зависит и то, как долго температура продуктов, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах, будет удерживаться в пределах нормы. Если во время перебоя дверцы холодильников не открывать, то срок хранения продуктов составит 2-3 часа. По словам Вески, на случай длительного отключения электроэнергии имеется несколько возможностей спасти продукты: их можно перевести в другой магазин, в котором удалось восстановить электроснабжение, можно воспользоваться контейнеровозами и т. д.
В последние годы в некоторых магазинах Selver на случай отключения электричества была создана возможность переключиться на генератор. «Сейчас мы используем такое техническое решение только в случае перебоев, которые были известны заранее», – сказал Вески.
Менеджер по закупкам Rimi Вайдо Падумяэ признался, что Rimi является крупным потребителем электроэнергии: нужно поддерживать работу холодильников и освещения, да и для работы всей кассовой системы требуется источник питания. «Поэтому любые перебои с подачей электричества имеют для нас, конечно, критическое значение. Кроме этого, обесточивание может привести к большим потерям продуктов, потому что в случае разрыва холодильной цепи, исходя из соображений пищевой безопасности, мы должны будем изъять из продажи все свежие продукты», – сказал Падумяэ. В настоящее время Rimi занимается поиском решений для снижения рисков.
«На центральных складах Rimi есть резервные генераторы, которые помогают поддерживать функционирование складов. Мы также можем подключить генераторы к магазинам, в результате чего при необходимости можно будет хотя бы частично обеспечить их работу. А еще мы занимаемся изысканием дополнительных возможностей, чтобы магазины продолжали работать, несмотря ни на какие чрезвычайные обстоятельства», – заверил он.
Премьер-министр вызвала лавину покупок
По словам менеджера по закупкам Rimi Вайдо Падумяэ, после обращения премьер-министра в четверг выросли продажи некоторых товарных групп. Например, люди начали скупать бакалею и предметы личной гигиены.
«Мы хотим всех заверить, что готовы к повышенному спросу и у нас достаточный объем запасов для быстрого удовлетворения потребительского спроса. Однако нужно понимать, что выкладка товаров на полки занимает время. Мы никак не могли предвидеть такой повышенный интерес и привлечения дополнительной рабочей силы заранее не планировали», – сказал Падумяэ.