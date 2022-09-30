Обзор ⟩ Можно ли будет заправиться или купить продукты при масштабных отключениях электроэнергии?

Цены на моторное топливо 18 мая на заправке Alexela в Выру. Фото: Арво Меэкс / Lõuna-Eesti Postimees

«Мы заключили договоры с партнерами, чтобы в случае необходимости на заправочные станции были доставлены генераторы, а кроме того, у нас есть мобильный генератор, который мы можем использовать в оперативном режиме», – сказал он.

Руководитель отдела информации и развития Olerex Эве Турвас сказала, что сеть Olerex готовилась к кризису уже на протяжении нескольких лет, анализируя различные риски, в том числе и перебои в электроснабжении. Детальный план действий в условиях кризиса был разработан еще четыре года назад.

«Сегодня утром мы собрали команду антикризисного управления, чтобы еще раз пройтись по всем сценариям и действиям. Мы держим руку на пульсе и готовы действовать быстро, если угроза реализуется, – сказала она.

Заправка Olerex. Фото: Remo Tõnismäe

У предприятия есть план по обеспечению стабильности предоставления жизненно важной услуги на случай масштабного отключения электроэнергии. Для этого наша сеть приобрела стационарные и портативные генераторы, с помощью которых мы обеспечим доступность услуги в крупных городах Эстонии. Кроме этого, на большинстве заправок можно подключить генератор, что гарантирует поставщику жизненно важной услуги доступ к топливу», – добавила Турвас.

Olerex также имеет достаточный запас топлива на самих заправках, которого в зависимости от заправочной станции хватит примерно на неделю. В дополнение к этому заключены соглашения о сотрудничестве с различными поставщиками, чтобы обеспечить доступность услуги в кризисной ситуации.

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