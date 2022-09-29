Сегодня в 12.00 состоялась посвященная бюджету на следующий год правительственная пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ⟩ Каллас: мы видим, как отличается подход к изучению истории в школах с несколькими языками обучения
Пресс-конференция началась с того, что Кая Каллас сообщила собравшимся, что нынешний бюджет был подготовлен ответственно, а также отметила, что впервые на оборону будет потрачено более миллиарда евро. «Это порядка трех процентов ВВП. Уже в следующем году начнутся закупки ПВО-систем средней дальности и будут сделаны другие необходимые инвестиции», – отметила Каллас.
Также Каллас упомянула о грядущем повышение заработной платы у полицейских, учителей, работников социальной и культурной сферы. На это будет выделено 230 млн евро.
«Ожидаемую прибавку к зарплате получат спасатели, во внеочередном порядке поднимется зарплата полицейских, учителей, работников социальной и культурной сферы. Фонды заработной платы учителей, сотрудников, отвечающих за внутреннюю безопасность, и работников культуры увеличат в следующем году на 15 процентов. В общей сложности на это будет потрачено около 170 миллионов евро. Из бюджета на предстоящий год 230 млн евро пойдут на повышение зарплат. Мы также можем придать уверенности самым незащищенным слоям общества – детям и пожилым людям. Также увеличится поддержка многодетных семей», – заявила премьер-министр.
«Война показала, что система образования также является частью безопасности. Мы видим, как отличается подход к изучению истории в школах с несколькими языками обучения. Мы выделили деньги, чтобы начать переход на обучение на эстонском языке. Еще 10 миллионов евро мы выделим на высшее образование», – подчеркнула Каллас.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус: «Бюджет хорошо сбалансирован. Крупнейший за всю историю оборонный бюджет. Также будет обеспечена поддержка жителям страны за счет значительных налоговых изменений и пересмотра льгот. Это ключевые моменты в бюджете на 2023 год».
По словам Пентус-Розиманнус, несмотря на то, что список пожеланий был длинным, правительству удалось придерживаться принципа не наращивания дефицита бюджета в трудные времена.
Пентус-Розиманнус: «С учетом ценового давления структурный дефицит бюджета останется на уровне 2,6% в 2023 году, как и в 2022 году. Номинальный дефицит составляет 3,9 процента, и к 2025 году он уменьшится до необходимых трех процентов. Увеличение долгового бремени в 2023 году будет умеренным, достигнув 19,8 процента ВВП, при этом Эстония, вероятно, останется страной с самым низким долговым бременем в ЕС.
Пентус-Розиманнус также упомянула, что в бюджете на следующий год большое внимание было уделено финансированию энергетической безопасности, поскольку против Эстонии ведется энергетическая война.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в первую очередь сказал, что для партии «Отечество» было важно, чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на повышение зарплат учителям и для перевода обучения на эстонский язык.
«Минимальная зарплата учителя увеличится с 1412 евро до 1749 евро, или на 23,9%. В результате средняя расчетная заработная плата должна вырасти до 2048 евро в 2023 году», – сказал он, а также добавил, что чрезвычайно рад тому, что правительству удалось договориться о повышений детских пособий.
Рейнсалу: «Правительство также приняло решение отказаться от российского газа. Мы договорились, что Эстония введет санкции в отношении российского газа с 1 января. Еврокомиссия также опубликовала свои рекомендации по пакету санкций. Он предусматривает определенные запреты на экспорт и импорт и т.д.»
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс первым делом принес соболезнования близким погибшего в тяжелой аварии пограничника.
Ляэнеметс сказал, что он чрезвычайно рад, что будет воплощена в жизнь реформа домов попечения. «Сегодня правительство одобрило и направило в Рийгикогу законопроект, согласно которому с 1 июля следующего года место в доме попечения будет доступно для получателя средней пенсии. Повысится качество общего ухода, а также доступность ухода на дому. В следующем году государство инвестирует 40 миллионов евро в социальные услуги и услуги, поддерживающие жизнь на дому. Затем эта сумма вырастет как минимум до 57 миллионов евро в год», – сообщил он.
– Несколько дней назад вы (Кая Каллас - прим.ред.) сказали, что Эстония может принять тех граждан, которые живут здесь долгое время и хотят получить эстонское гражданство. Как вы это себе представляете? – задался вопросом один из журналистов.
– Конечно, чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен по эстонскому языку и знать Конституцию. Но поскольку для его получения также является обязательным условием отказ от российского гражданства, известны случаи, когда отказаться от него не представлялось возможным. Нам нужно обсудить это на уровне правительства, – сказала Каллас.
Отвечая на тот же вопрос, Ляэнеметс сообщил, что ситуация непростая. В этом году подано 114 заявок. В 80 случаях правительство приняло условное решение. Отказ от гражданства России занимает от шести месяцев до двух лет, отметил он.