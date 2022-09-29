ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ⟩ Каллас: мы видим, как отличается подход к изучению истории в школах с несколькими языками обучения

По словам Пентус-Розиманнус, несмотря на то, что список пожеланий был длинным, правительству удалось придерживаться принципа не наращивания дефицита бюджета в трудные времена.

Пентус-Розиманнус: «С учетом ценового давления структурный дефицит бюджета останется на уровне 2,6% в 2023 году, как и в 2022 году. Номинальный дефицит составляет 3,9 процента, и к 2025 году он уменьшится до необходимых трех процентов. Увеличение долгового бремени в 2023 году будет умеренным, достигнув 19,8 процента ВВП, при этом Эстония, вероятно, останется страной с самым низким долговым бременем в ЕС.

Пентус-Розиманнус также упомянула, что в бюджете на следующий год большое внимание было уделено финансированию энергетической безопасности, поскольку против Эстонии ведется энергетическая война.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в первую очередь сказал, что для партии «Отечество» было важно, чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на повышение зарплат учителям и для перевода обучения на эстонский язык.

«Минимальная зарплата учителя увеличится с 1412 евро до 1749 евро, или на 23,9%. В результате средняя расчетная заработная плата должна вырасти до 2048 евро в 2023 году», – сказал он, а также добавил, что чрезвычайно рад тому, что правительству удалось договориться о повышений детских пособий.