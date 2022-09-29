Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Завтра Путин подпишет договоры о вхождении в состав РФ аннексированных территорий Украины

BBC News Русская служба
Завтра Путин подпишет договоры о вхождении в состав РФ аннексированных территорий Украины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 7
BBC
Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Sergei Guneyev

Завтра  Путин подпишет договоры о вхождении в состав РФ аннексированных территорий, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина», – заявил он.

27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились «референдумы» о присоединении к России.

«Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов», – объяснял ранее сенатор Андрей Клишас. Он напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.

BBC
Ключевые слова
Наверх