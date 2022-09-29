Завтра Путин подпишет договоры о вхождении в состав РФ аннексированных территорий Украины

«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина», – заявил он.

«Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов», – объяснял ранее сенатор Андрей Клишас. Он напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.