Опрос: каждый пятый русскоязычный житель Финляндии считает войну оправданной

Таков один из результатов опроса Suomen venäjänkieliset 2022, проведенного по заказу фонда Cultura. Против действий российского руководства высказалось 64% респондентов.

Считаете ли вы военные действия России в Украине оправданными? Нет - 64%

Да - 18%

Не знаю - 10%

Не хочу отвечать - 9%

«Это один из позитивных показателей опроса, – замечает старший исследователь Института международных отношений Юсси Лассила. – С другой стороны, осуждение России среди коренного финского населения значительно выше, можно сказать, почти сто процентов».

По мнению эксперта, такое различие во многом объясняется сильным влиянием российской пропаганды на местных русскоязычных. Но и тут можно выделить положительную тенденцию.

«Молодые респонденты относятся к действиям России негативнее, чем старшее поколение. Русскоязычная молодежь не так подвержена влиянию российского телевидения, и она глубже впитала в себя западные ценности», – замечает Лассила.

В то же время из всех русскоязычных жителей Финляндии почти каждый пятый считает войну оправданной.

Интегрированы хорошо – уезжать не хотят

Эксперты, работавшие над результатами опроса, пришли к выводу, что «русскоязычное население Финляндии хорошо интегрировано в финское общество»: по многим вопросам ответы совпадают с мнением финского большинства.