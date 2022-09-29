С 1 января Эстония откажется от российского газа

Запрет действует также и на оказание услуг, связанных с транзитом, на импорт природного газа, и покупку с целью транзита или закачки в сети распределения. В остальных случаях покупка и импорт сжиженного газа не ограничены.

Министр внутренних дел Урмас Рейнсалу сказал, что санкция, как и в других странах Балтии, будет введена как внешнеполитическая мера. «Цель санкции – оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов для России и используется в качестве рычага влияния на Евросоюз», – сказал Урмас Рейнсалу и добавил, что уже 7 апреля правительство Эстонии приняло принципиальное решение, что страна отказывается от российского газа.

Санкция влияет, прежде всего, на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по транзиту. По данным Министерства экономики и коммуникаций, девять предприятий имеют действующие лицензии на импорт газа, одна компания имеет лицензию на оказание услуг по транзиту.

Для бытовых потребителей мера не приведет к изменению в поставках, поскольку с апреля 2022 года природный газ из России в Эстонию почти не поставлялся.

По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, санкция не влияет на безопасность поставок газа в Эстонию: «Чтобы обеспечить наличие газа по окончании российского импорта мы предприняли несколько шагов, например, создали техническую базу для приема поставок сжиженного газа и увеличили пропускную способность существующих точек подключения. Чтобы еще больше снизить риски, мы также создали государственный стратегический резерв газа в в Центре стратегических ресурсов Эстонии».