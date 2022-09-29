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Ляэнеметс: строительство государственной границы идет по плану

BNS
Ляэнеметс: строительство государственной границы идет по плану
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Madis Veltman

Глава МВД Лаури Ляэнеметс сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что строительство государственной границы идет по плану, на некоторых участках даже быстрее, чем планировалось.

Ранее правительство выделило на пограничную инфраструктуру 106 миллионов евро, по словам Ляэнеметса, с тех пор не возникало потребности в решениях о дополнительном финансировании. «Можно также сказать, что благодаря усердной работе удалось добиться того, что на некоторых участках строительство обошлось значительно дешевле», – сказал он.

«В этих планах нет изменений, граница будет такой, как планировали», – сказал Ляэнеметс.

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