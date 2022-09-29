Ляэнеметс: строительство государственной границы идет по плану

Ранее правительство выделило на пограничную инфраструктуру 106 миллионов евро, по словам Ляэнеметса, с тех пор не возникало потребности в решениях о дополнительном финансировании. «Можно также сказать, что благодаря усердной работе удалось добиться того, что на некоторых участках строительство обошлось значительно дешевле», – сказал он.