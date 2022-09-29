Количество предложений на рынке недвижимости – такое же, как в доковидное время – показывает, что дефицит миновал, период интенсивных продаж затих, а рынком теперь управляет покупатель.
Рынок меняется ⟩ Для покупателей недвижимости важны цена и класс энергоэффективности
На каждый объект недвижимости найдется покупатель, однако успех сделки напрямую зависит от установленной цены и от того, насколько обе стороны будут гибкими. В основном, покупатели рассчитывают примерно на пятипроцентную скидку, пишет член правления Uus Maa Елена Томсон в блоге о недвижимости.
Помимо правильной оценки стоимости недвижимости, важным обстоятельствами являются хорошая теплостойкость, центральное отопление и разумные расходы. Покупатели очень внимательно изучают счета за коммунальные услуги и в предпочтении всегда остаются выгодные для них объекты.
Квартиры с газовым и электрическим отоплением продать труднее всего, поэтому при отсутствии интереса к объекту, продавец недвижимости снижает цену.
Лучше всего столичные квартиры по-прежнему продаются в Ласнамяэ и Мустамяэ, что доказывает большее число сделок. В то же время недвижимость с явно завышенной стоимостью в этих районах не покупается.
Осенью скорость продаж заметно снизилась.
«Можно сказать, что многие сделки, заключающиеся сейчас, являются результатом более ранних решений, – написала Томсон. – Поэтому нужно учитывать, что покупателей стало гораздо меньше и те, кто проявляет заинтересованность, изучают информацию о возможностях финансирования. Также покупатели все чаще предлагает свою цену».