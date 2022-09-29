Найдена причина загрязнения на популярном пляже Штромка

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на основании результатов исследования можно предположить, что загрязнение нефтепродуктами происходит из-за старого трубопровода, в который десятки лет назад попала грязь из котельных, работавших на жидком топливе. «Данные за 1984 год демонстрируют, что заброшенная труба, идущая с востока от продолжения улицы Пухангу, доходит прямо до береговой линии», – пояснила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Находящееся под песком нефтяное загрязнение оставалось незамеченным годами, но, вероятно, из-за того, что море смыло с источника загрязнения песок, в воду стали просачиваться остатки нефтепродуктов.

Согласно рекомендации экспертов из предприятия OÜ REI Geotehnika, которые провели исследование, работы по ликвидации следует проводить при низком уровне воды, когда загрязненная территория окажется на суше, или же зимой, когда морская вода промерзнет до дна.

В ходе исследований пробурили 21 скважину и взяли пробы грунта. Образцы отправили в лабораторию экологической и аналитической химии Эстонского центра исследований окружающей среды. В пробах определили содержание нефтепродуктов и полиароматических углеводородных соединений. Полиароматические углеводороды попадают в окружающую среду, например, с асфальтом, разливами нефти, а также как побочный продукт сжигания топлива.

Результаты исследований – данные для составления плана санации и ликвидации загрязнения. Управа Пыхья-Таллинна подготавливает тендеры на проведение необходимых работ.