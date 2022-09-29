Литва усилила охрану Клайпедского терминала СПГ и подготовила группу быстрого реагирования

По словам начальника отвечающего за охрану терминала Клайпедского подразделения Службы общественной безопасности (СОБ) Анатолия Диденко, количество вооруженных сотрудников, охраняющих объект, увеличено с шести до восьми, также сформирована группа быстрого реагирования в составе 2-4 сотрудников, действующая круглосуточно.

«Безусловно, безопасность повышается. Мы увеличили количество людей, задействованных в обеспечении безопасности ТСПГ, и у нас есть группа реагирования 24/7 для реагирования на инциденты, если таковые возникнут (...) Группа, которая будет реагировать незамедлительно и сейчас начала службу, (подготовлена - BNS) после недавних событий», – сказал Диденко BNS в четверг.

«Сразу после инцидента в Балтийском море были приняты решения по усилению охраны», – сказал он.

По словам Диденко, с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, по всей Литве было введено чрезвычайное положение, а также повышен уровень готовности СОБ.

«В связи с объявлением чрезвычайного положения (...) мы повысили уровень безопасности всех объектов. С тех пор мы находимся в боевой готовности и реагируем на любые инциденты (...) Мы усилили патрулирование, чаще патрулируем, больше людей и более бдительно осуществляет видеонаблюдение (...), наши сотрудники также быстрее реагируют на инциденты», – сказал глава Клайпедского подразделения СОБ.

Представитель оператора ТСПГ Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сообщила BNS, что с началом войны в Украине уровень охраны инфраструктуры компании повышен, а газовозы, прибывающие в Клайпеду, сопровождаются бойцами подразделения антитеррористических операций ВМС и полиции Литвы Aras.