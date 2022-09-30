В Таллинне есть люди, которым нравится следить за тем, как меняется его силуэт, как на месте пустырей вырастают красивые современные дома. Эти люди задолго до того, как на пустом участке начнут копать котлован, уже знают, что будет там построено и в некоторых случаях готовы высказать застройщикам и архитекторам свое «фэ». При этом они не тратят кучу времени, лазая по порталам недвижимости, страничкам девелоперских компаний и регистрам городской управы. Они нашли другой источник ценной градостроительной информации.

Вспомните, дорогие пользователи Сети, с каким удовольствием все загружали себе в компьютеры Google Earth и вместо сериалов часами рассматривали, как выглядят улицы не только знакомых, но и далеких городов. По Citify тоже можно путешествовать бесконечно, переключая карту на спутниковое изображение. Ведь даже в таком небольшом городе, как Таллинн, постоянно что-то меняется.