В Таллинне есть люди, которым нравится следить за тем, как меняется его силуэт, как на месте пустырей вырастают красивые современные дома. Эти люди задолго до того, как на пустом участке начнут копать котлован, уже знают, что будет там построено и в некоторых случаях готовы высказать застройщикам и архитекторам свое «фэ». При этом они не тратят кучу времени, лазая по порталам недвижимости, страничкам девелоперских компаний и регистрам городской управы. Они нашли другой источник ценной градостроительной информации.