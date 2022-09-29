Германия примет российских уклонистов? Украинцы в шоке

Более миллиона украинских беженцев сейчас зарегистрированы в Германии, в основном женщины и дети. Катерина Ритц-Ракул указывает на то, что они бежали от российских солдат. И сейчас в Германии им снова предстоит встретиться с россиянами, потому что ФРГ дает уклонистам «зеленый свет». «Это безумие, уже существует много случаев вербальных и невербальных атак на украинцев. Почему вместо российских уклонистов Германия не примет женщин из Дагестана или Ирана?» – задает вопрос Ритц-Ракул.

Немцы недооценивают фактор безопасности

Ана (имя изменено) знает, каково подвергаться нападкам со стороны пророссийски настроенных граждан. Ана приехала в Германию ребенком и является активисткой украинского общества Vitsche, которое организует акции в поддержку Украины, в том числе в Берлине. «Мы как активисты испытываем страх, потому что часто во время демонстраций происходят провокации, где люди, поддерживающие Россию, пытаются спровоцировать участников акций. Проблемы с безопасностью просто еще не осознаны немцами».

Неделю назад Vitsche организовало демонстрацию у министерства обороны с требованием обеспечить поставки танков Украине. В октябре должен состояться митинг, на котором немецкие интеллектуалы выскажутся против российской пропаганды. Российская пропаганда – еще одна опасность, на которую обращают внимание те, кто не поддерживает готовность ФРГ принять российских уклонистов.