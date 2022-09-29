Стирку лучше отложить: в пятницу электроэнергия подорожает почти на 70 процентов

Самой высокой – 592,95 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой – ночью с 2 до 3 часов, когда она упадет до 151,72 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в пятницу в среднем 415,16 евро, на 10,3 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить в пятницу 376,44 евро, как и в Эстонии.

В этом августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза выше, чем в августе 2021 года, когда средняя месячная цена составила 87,03 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в августе была также на 54,9 процента выше, чем в июле.

К августу относится и последний дневной ценовой рекорд – 17 августа средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.