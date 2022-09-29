Перед стартом турнира компания Hummel представила форму, в которой сборная Дании выступит на чемпионате мира, пишет портал «Все о спорте». Особенностью формы стало то, что элементы, эмблему Федерации футбола Дании и логотип компании-производителя практически невидимы. Они присутствуют, но в одном цвете с формой, поэтому их можно не заметить.
Сборная Дании представила траурную форму для ЧМ в Катаре
«С новой формой национальной сборной Дании мы хотели отправить двойное сообщение. Идея формы не только вдохновлена Евро-92, отдавая должное наибольшему футбольному успеху Дании, но и выступает против Катара и нарушений им прав человека. Вот почему мы скрыли все детали новых футболок Дании на чемпионате мира, в частности, наш логотип и знаковые шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Мы постоянно поддерживаем сборную Дании, но это не то же, что поддерживать Катар как принимающую страну», – говорится в заявлении Hummel.
Сборная Дании получила три комплекта форм – традиционную красную и белую, а также черную.
«Черный – цвет траура. Идеальный цвет для третьей футболки Дании на чемпионате мира этого года. Мы хотим сделать заявление о ситуации с соблюдением прав человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы для чемпионата мира по футболу», – отмечается в сообщении компании.