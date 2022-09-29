Сборная Дании представила траурную форму для ЧМ в Катаре

«С новой формой национальной сборной Дании мы хотели отправить двойное сообщение. Идея формы не только вдохновлена Евро-92, отдавая должное наибольшему футбольному успеху Дании, но и выступает против Катара и нарушений им прав человека. Вот почему мы скрыли все детали новых футболок Дании на чемпионате мира, в частности, наш логотип и знаковые шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Мы постоянно поддерживаем сборную Дании, но это не то же, что поддерживать Катар как принимающую страну», – говорится в заявлении Hummel.