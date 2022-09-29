Урмас Рейнсалу о закрытии границы Финляндии и России: это единственно правильное решение

«Сегодня правительство Финляндии приняло единственно правильное решение существенно ограничить поток транспортных средств на восточной границе Финляндии с Россией, а это означает, что с завтрашнего дня будет закрыта вся сухопутная граница с Российской Федерацией, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. – Это решение было принято в тесном сотрудничестве между Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Финляндией и способствует укреплению безопасности как Эстонии, так и всего региона».