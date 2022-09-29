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Урмас Рейнсалу о закрытии границы Финляндии и России: это единственно правильное решение

rus.postimees.ee
Урмас Рейнсалу о закрытии границы Финляндии и России: это единственно правильное решение
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Michal Cizek

Сегодня министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил в связи с закрытием границы Финляндии и России, что это единственно правильное решение, которое укрепит безопасность всего региона.

«Сегодня правительство Финляндии приняло единственно правильное решение существенно ограничить поток транспортных средств на восточной границе Финляндии с Россией, а это означает, что с завтрашнего дня будет закрыта вся сухопутная граница с Российской Федерацией, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. – Это решение было принято в тесном сотрудничестве между Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Финляндией и способствует укреплению безопасности как Эстонии, так и всего региона».

Новый порядок на границе Финляндии и России вступит в силу в ночь на пятницу.

Визы граждан России, пытающихся въехать в Финляндию в качестве туристов, будут аннулированы, и человек не сможет попасть в Евросоюз через другую страну.

Финляндия – последняя страна, через которую российские туристы попадали в Евросоюз. Страны Балтии и Польша заблокировали доступ российских туристов несколько недель назад.

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