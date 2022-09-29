Правительство одобрило реформу пенсий, назначающихся на льготных условиях

Согласно законопроекту, до требуемого льготного трудового стажа следует доработать как минимум половину.

Если требуемый стаж составляет до 12 лет и 6 месяцев (например, для моряков, руководителей работ и т. д.), дополнительный трудовой стаж может быть получен до конца 2030 г., а если требуемый срок больше (например, для балерин), дополнительный стаж может быть получен до конца 2036 года.

Еще ​​более длительный переход, до конца 2049 года, предусмотрен для лиц, работающих в сфере подземной и открытой добычи, переработки и обогащения сланца.

В этом году Центральный союз работодателей Эстонии, Центральный союз профсоюзов Эстонии и Министерство социальных дел подписали соглашение доброй воли о проведении реформы.

«Проводя реформу пенсий, назначаемых на льготных условиях, мы делаем большой шаг к тому, чтобы в будущем гарантировать работникам пенсии, которые зависят от их вклада и обеспечивают им достойную жизнь, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Чтобы дать людям ощущение безопасности, мы предусмотрели длительный переходный период, который позволяет получить недостающий для назначения льготной пенсии стаж или подготовиться к смене карьеры».