Таллинн заключит договор о приеме регаты The Tall Ships Races 2024

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что Таллинн представил заявление на участие в регате еще в 2018 году, тогда было решено, что Таллинн в 2021 году станет одним из портов-участников соревнований регаты The Tall Ships Races. «Однако в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавируса, проведение регаты было перенесено на 2024 год. Но несмотря на то, что крупнейшая в мире учебная регата The Tall Ships Races в прошлом году была отменена, мы провели в нашем городе масштабный морской праздник, соответствующий статусу портового города».

Также в рамках Sail Tallinn прошла международная парусная регата Baltic Regatta 2021 в сотрудничестве с Клайпедой и Щецином, благодаря чему в Таллинн прибыло много красивых судов, а наш город смог провести генеральную репетицию мероприятия, запланированного на 2024 год, пояснил Белобровцев. И все же для того, чтобы провести регату парусных судов в 2024 году, нам нужно заключить новый договор.