Таллиннская горуправа направила на одобрение горсобрания проект договора между городом Таллинном и организацией Tall Ships Races International Limited (STI), в соответствии с которым Таллинн станет принимающим портом для проведения в 2024 году международной учебной регаты The Tall Ships Races.
Таллинн заключит договор о приеме регаты The Tall Ships Races 2024
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что Таллинн представил заявление на участие в регате еще в 2018 году, тогда было решено, что Таллинн в 2021 году станет одним из портов-участников соревнований регаты The Tall Ships Races. «Однако в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавируса, проведение регаты было перенесено на 2024 год. Но несмотря на то, что крупнейшая в мире учебная регата The Tall Ships Races в прошлом году была отменена, мы провели в нашем городе масштабный морской праздник, соответствующий статусу портового города».
Также в рамках Sail Tallinn прошла международная парусная регата Baltic Regatta 2021 в сотрудничестве с Клайпедой и Щецином, благодаря чему в Таллинн прибыло много красивых судов, а наш город смог провести генеральную репетицию мероприятия, запланированного на 2024 год, пояснил Белобровцев. И все же для того, чтобы провести регату парусных судов в 2024 году, нам нужно заключить новый договор.
The Tall Ships Races представляет собой крупнейшее мероприятие такого рода в мире, в рамках которого в порты заходит около 50 крупных парусников и 30-40 парусников поменьше, а также 30-50 крупных парусных яхт, в общей сложности 3000 – 5000 членов команды. Город со своей стороны обязуется организовать для участников регаты разнообразную программу, представляющую Таллинн, а также создать условия для общения, занятий для молодежи, в том числе для обучения парусному спорту. Особенность заключается в том, что команда хотя бы наполовину должна состоять из молодежи в возрасте от 16 до 25 лет.
Организация Sail Training International, деятельность которой направлена на обучение парусному спорту, ежегодно в различных уголках мира проводит признанную на международном уровне парусную регату The Tall Ships Races. В рамках регаты в портовой зоне Таллинна – от Старого порта до порта Ноблесснер – на пять дней будет сформирована территория морского фестиваля с разнообразной программой для посетителей.
На Балтийском море регаты проводятся каждые 3-5 лет, предлагая портовым городам возможность экономического развития и увеличения доходов. Среди городов на Балтийском море флот The Tall Ships Races принимали почти все столицы и крупнейшие города: Хельсинки, Стокгольм, Мариехамн, Копенгаген, Рига. Таллинн уже принимал флот в 1992 году. Предыдущий морской фестиваль, состоявшийся на Балтийском море, прошел в 2017 году по маршруту Хальмстад – Котка – Туру – Клайпеда – Щецин.
Таллинн и Tall Ships Races International Limited в 2018 году заключили соглашение об организации в 2021 году регаты The Tall Ships Races, однако в связи с перенесением мероприятия на 2024 год город должен заключить новый договор. Договор составлен примерно на тех же условиях, что и предыдущий, но в рамках нового договора, в частности, Таллинн получит скидку 25% на оплату права организовать мероприятие, то есть вместо прежних 156 500 фунтов стерлингов она составит 117 375. В соответствии с заявкой Таллинна на участие, бюджет The Tall Ships Races-2024 должен составить 1,7 миллиона евро.