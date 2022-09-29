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ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОССЬ ⟩ На подрыв «Северного потока» необходимо ответить встречным ударом

Ээрик-Нийлес Кроссь
, член Рийгикогу (Партия Реформ)
На подрыв «Северного потока» необходимо ответить встречным ударом
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29.03.2022, Таллинн. Члены Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия реформ) и Мария Юферева-Скуратовски (Партия центра) в гостях в студии Otse Postimehest.
29.03.2022, Таллинн. Члены Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия реформ) и Мария Юферева-Скуратовски (Партия центра) в гостях в студии Otse Postimehest. Фото: Madis Veltman
  • Подрыв «Северного потока» – самый серьезный инцидент с безопасностью на Балтийском море
  • Дальнейшее зависит от решимости западных стран
  • Если русские виноваты, то Балтийское море должно быть для них закрыто

​Взрывы на газопроводе «Северный поток» – более серьезный инцидент с безопасностью на Балтийском море, чем нарушение шведской морской границы российскими мини-субмаринами несколько лет назад, пишет политик Эерик-Нилес Кроссь (Партия Реформ).

Как минимум в двух отношениях происшествие с «Северным потоком» более серьезное. Прежде всего, хотя нападение произошло за пределами территории Швеции и Дании, это атака на энергетическую инфраструктуру, которая нанесла очень большой экономический ущерб. Такие сценарии разыгрывались в кризисных учениях, но, как и в случае с крупными войнами, до того, как они произошли, они считались маловероятными.

Во-вторых, несмотря на то, что взрывы уже произошли и газ уже улетучивается в атмосферу, это еще не конец. Не менее важным, чем сам факт нападения, является решение ситуации: реакция Швеции, которая ждет вступления в НАТО, Дании, союзника по НАТО, Германии, совладелицы (или лучше назвать ее соучастницей?) Северного потока, Европейского союза и НАТО. Конечно, за дальнейшими заявлениями и действиями России нужно очень внимательно следить.

Сегодня Швеция, Дания и Норвегия первой своей реакцией продемонстрировали, что относятся к происходящему в первую очередь как к кризису безопасности. Силы обороны трех стран приведены в состояние повышенной боевой готовности, боевые корабли переброшены в район места взрыва. Сообщается о размещении средств военной обороны вблизи энергетических объектов. Дания прямо заявила, что ожидает «продолжения размахивания мечом со стороны России».

В то же время все воздержались от того, чтобы назвать виновного. По официальной оценке, это диверсия, то есть враждебное и преднамеренное действие. Чья – пока официально неясно. Россия пытается изображать из себя жертву и говорит, что нападению подверглись «одновременно Европа и Россия» . Россияне также просили созвать Совет Безопасности ООН и пока что никого прямо не обвинили.

Будущее, по крайней мере в какой-то степени, зависит от решительности реакции вовлеченных западных стран. Пока прямых признаков опасности здесь нет. Швеция поговорила со своими соседями и НАТО, все объявили, что Европейский союз и НАТО отреагируют сообща, и нет никаких оснований опасаться, что расследование будет положено под сукно.

Трудно предсказать, удастся ли на самом деле убедительно доказать, кем и как были организованы взрывы. В качестве вероятного метода обсуждаются автономные подводные беспилотники со взрывчаткой, которые могли быть задействованы за несколько дней или недель до инцидента.

В наших интересах, во-первых, максимально быстрое выявление исполнителя теракта, а во-вторых, максимально решительный ответ.

Можно с уверенностью сказать, что по крайней мере к тому времени, когда вина России станет подтверждаться доказательствами, она выдвинет свою версию случившегося. Наверняка попытаются обвинить американцев, украинцев или кого-то еще. Вполне вероятно, что начнут требовать доступа к месту происшествия для своей следственной группы, почему бы и не военной следственной группы и, например, каких-нибудь кораблей сопровождения.

В наших интересах, во-первых, максимально быстро выявить исполнителя теракта, во-вторых, – максимально решительный ответ. Если будет доказано, что это были русские, то Балтийское море должно быть для них закрыто до окончания войны на Украине. В настоящее время Россия очень внимательно следит за реакцией всех стран Балтийского моря, ищет слабые места в разрешении кризиса и планирует следующие шаги.

Изначально неясно, почему было совершено это нападение. Версии варьируются от мошенничества со страховкой до первых этапов большой войны. Как фон этой ситуации нужно обязательно учитывать стремление отвлечь внимание от Украины и устроить Западу проблемы вблизи от дома.

Возможно, это просто сигнал: «Мы можем действовать у вас в заднем дворе, мы не колеблемся и у нас в запасе есть еще сюрпризы». К сожалению, нельзя исключать эскалацию ситуации.

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