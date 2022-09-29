ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОССЬ ⟩ На подрыв «Северного потока» необходимо ответить встречным ударом

Будущее, по крайней мере в какой-то степени, зависит от решительности реакции вовлеченных западных стран. Пока прямых признаков опасности здесь нет. Швеция поговорила со своими соседями и НАТО, все объявили, что Европейский союз и НАТО отреагируют сообща, и нет никаких оснований опасаться, что расследование будет положено под сукно.

Трудно предсказать, удастся ли на самом деле убедительно доказать, кем и как были организованы взрывы. В качестве вероятного метода обсуждаются автономные подводные беспилотники со взрывчаткой, которые могли быть задействованы за несколько дней или недель до инцидента.

В наших интересах, во-первых, максимально быстрое выявление исполнителя теракта, а во-вторых, максимально решительный ответ.

Можно с уверенностью сказать, что по крайней мере к тому времени, когда вина России станет подтверждаться доказательствами, она выдвинет свою версию случившегося. Наверняка попытаются обвинить американцев, украинцев или кого-то еще. Вполне вероятно, что начнут требовать доступа к месту происшествия для своей следственной группы, почему бы и не военной следственной группы и, например, каких-нибудь кораблей сопровождения.

В наших интересах, во-первых, максимально быстро выявить исполнителя теракта, во-вторых, – максимально решительный ответ. Если будет доказано, что это были русские, то Балтийское море должно быть для них закрыто до окончания войны на Украине. В настоящее время Россия очень внимательно следит за реакцией всех стран Балтийского моря, ищет слабые места в разрешении кризиса и планирует следующие шаги.

Изначально неясно, почему было совершено это нападение. Версии варьируются от мошенничества со страховкой до первых этапов большой войны. Как фон этой ситуации нужно обязательно учитывать стремление отвлечь внимание от Украины и устроить Западу проблемы вблизи от дома.