Украинцам в Херсоне и Запорожье велели готовиться воевать на стороне России

«Как только это будет сделано, россияне введут новые запреты в соответствии со своими законами и попытаются узаконить оккупацию», – говорит Татьяна.

По ее словам, после того как город превратили в гигантскую военную базу, было ясно, что российские войска не покинут его так просто.

«Было очевидно, что этой осенью его не освободят», – добавляет она.

Даже молчаливое сопротивление российской оккупации становится опасным.

В сентябре многие семьи заставили отдать своих детей в школы с российской администрацией, где ученики с большой долей вероятности окажутся под воздействием кремлевской пропаганды.

«Если ты не отдашь ребенка – это как лакмусовая бумажка, значит ты поддерживаешь проукраинские взгляды, – объясняет Татьяна. – Я знаю родителей, которые просили своих семилетних детей не обсуждать ни с кем в школе то, о чем говорят дома. Иначе ребенка могут забрать. Это было просто ужасно».

Дети в новом детском саду в оккупированном Россией Бердянске, Запорожская область Фото: EPA

Репрессии против людей, которые не поддерживают российскую власть, усиливаются.

«С августа после успешных ракетных ударов украинских вооруженных сил резко увеличилось количество арестов», – рассказывает Богдан, который до сих пор живет в Херсоне. Мы общаемся с ним через мессенджер и не разглашаем его настоящее имя в целях его безопасности.