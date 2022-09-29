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На Балтийском вокзале больше не будут объявлять отправления на русском языке

Андрес Эйнманн
На Балтийском вокзале больше не будут объявлять отправления на русском языке
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Балтийский вокзал.
Балтийский вокзал. Фото: Tairo Lutter

На таллиннском Балтийском вокзале пассажиров больше не будут информировать на русском языке, отныне они будут слышать из громкоговорителей речь на эстонском и английском языках.

Пока звуковая система не будет обновлена, Elron будет продолжать делиться информацией о поездах на Балтийском вокзале только на эстонском языке, а после модернизации будет добавлена ​​информация на английском языке, чтобы пассажиры, говорящие на других языках, также были проинформированы.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кульдеркнуп пояснила, что компания хотела обновить аудиообъявления на Балтийском вокзале еще в начале года, но это было невозможно из-за технических проблем.

Согласно статистике веб-сайта Elron, половина просматривающих расписания и билетную систему делают это на эстонском языке, а другая половина – на русском или английском. В последние годы увеличилось количество пользователей англоязычной информацией на веб-сайте Elron.

«До сих пор информация дублировалась на русском языке поскольку на Балтийском вокзале исторически использовались двуязычные сообщения и оттуда каждый день отправляются поезда в восточном направлении, где многие пассажиры говорят по-русски. В последние годы количество иноязычных путешественников увеличилось именно за счет англоговорящих путешественников. Мы понимаем, что переход на англоязычное уведомление необходим, и в то же время ожидание отказа от русского языка выросло в последнее время и оно оправдано», – сказала Кульдеркнуп.

Пока нет технической возможности заменить нынешние русские уведомления английскими, Elron решила оставить звуковые уведомления только на эстонском языке. Когда система уведомлений будет обновлена ​​и будут записаны правильные уведомления о времени в пути и платформах на английском языке, мы продолжим предоставлять уведомления на эстонском и английском языках.

Elron обслуживает около 20 000 пассажиров поездов каждый день, и совершает более 200 отправлений в день.

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