Tallinn Open ⟩ Кайя Канепи победила соперницу из США и прошла в четвертьфинал

Канепи, которая в мировой рейтинговой таблице занимает 32 место выиграла у 17-й ракетки мира Елены Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 6:0. Меньше чем через 24 часа ей снова пришлось выйти на корт и сражаться с другой соперницей.

Долгое время перевес был на стороне Энн Ли, но в конце турнира Кайя вырвалась вперед и прошла в четвертьфинал Tallinn Open (7:5).

«Мне очень приятно, что сумела победить. Чувствовала, что вначале шло тяжело, но к середине второго сета я разогрелась и игра стала лучше. Еще раз благодарю таллиннскую публику, которая мне сильно помогла», - прокомментировала Кайя.