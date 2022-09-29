Министр Петерсон и европейский чиновник побывали в шахте «Эстония» и обсудили будущее Ида-Вирумаа

«Справедливый переход к климатически устойчивой экономике означает, что мы заботимся о наших людях, которые десятилетиями снабжали нас электроэнергией. Поэтому необходимо привлечь в Ида-Вирумаа крупные инвестиции для создания высокооплачиваемых и современных новых рабочих мест», – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.

«Справедливый план перехода принесет в Ида-Вирумаа 340 миллионов евро инвестиций, это хороший пример сотрудничества между государством, работодателями и профсоюзами, где акцент был сделан на создании рабочих мест. Мы ждем скорого одобрения плана Эстонии Европейской Комиссией, чтобы как можно скорее начать проектирование и строительство. Запуск фонда справедливого перехода также зависит от других необходимых инвестиций, которые оцениваются в 2 миллиарда евро», – сказал министр.

«Переход к более «зеленой» экономике по-разному повлияет на разные регионы и демографию населения. Инвестируя в качественные рабочие места, поддержку доходов, доступные услуги и, прежде всего, людей, мы должны обеспечить, чтобы переход был справедливым. Нам необходимо поддержать работников Ида-Вирумаа, чтобы они приобрели квалификацию, опыт и навыки, которые помогут им адаптироваться к новым секторам и возможностям», – сказал Николас Шмит, комиссар по вопросам занятости и социальной защиты.