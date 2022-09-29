Больше тысячи участников! Завтра стартует ночной забег Friday Night Run

Мероприятие начнется в 20.00 с выступления DJ Siim – продюсер и диджей с Хийумаа за последние два года набрал популярность благодаря своей смелости и энергии.

«Поскольку мероприятие проводится уже в шестой раз, мы хотели предложить участникам что-то новое и клевое. Думаю, что Siim и лазерное шоу добавят событию красок», - сказал руководитель проекта Friday Night Run Оливер Кивимяэ.

Трасса, которая в прошлом году заслужила множество одобрительных отзывов, останется и в этом году. На четырехкилометровой дистанции как бегуны, так и любители пешей ходьбы увидят множество интересных объектов начиная с Ратушной площади и скульптуры целующихся студентов до Тартуской обсерватории, Чертова моста и прочего.

Ежегодно в мероприятии принимает участие около тысячи любителей спорта. Рекорд был установлен в 2019 году, когда на Ратушной площади собралось 1444 бегуна.