Шестой год подряд в центре Тарту проходит ночной забег Friday Night Run, на который в этот раз ожидается более 1000 бегунов. Впервые накануне старта выступит DJ Siim, а на Ратушной площади запустят лазерное шоу.
Больше тысячи участников! Завтра стартует ночной забег Friday Night Run
Мероприятие начнется в 20.00 с выступления DJ Siim – продюсер и диджей с Хийумаа за последние два года набрал популярность благодаря своей смелости и энергии.
«Поскольку мероприятие проводится уже в шестой раз, мы хотели предложить участникам что-то новое и клевое. Думаю, что Siim и лазерное шоу добавят событию красок», - сказал руководитель проекта Friday Night Run Оливер Кивимяэ.
Трасса, которая в прошлом году заслужила множество одобрительных отзывов, останется и в этом году. На четырехкилометровой дистанции как бегуны, так и любители пешей ходьбы увидят множество интересных объектов начиная с Ратушной площади и скульптуры целующихся студентов до Тартуской обсерватории, Чертова моста и прочего.
Ежегодно в мероприятии принимает участие около тысячи любителей спорта. Рекорд был установлен в 2019 году, когда на Ратушной площади собралось 1444 бегуна.
На следующий день после ночного забега, 1 октября, состоится Тартуский городской марафон. В программе три дистанции: 42, 21 и 10 км. Кроме того, пройдут и традиционные детские забеги.