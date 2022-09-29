Италия не признает попытки Кремля легализовать оккупацию в Украине

По данным бюро премьер-министра, Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив Зеленского в непризнании Римом итогов «референдумов», а также с целью поддержать Киев.

Драги и Зеленский обсудили «незаконные референдумы», которые «Италия не намерена признавать», отметило бюро.

Местные власти, которые поддерживают Кремль, объявили во вторник, что по предварительным результатам народного голосования, большинство жителей высказались за присоединение к России.

Руководители из оккупированных областей: Луганск, Херсон и Запорожье, призвали в среду президента России Владимира Путина официально присоединить территории к России.

Только Донецкая вместе с Луганской областью, которые составляют промышленный регион Украины Донбасс, которые частично с 2014 года контролируются прокремлевскими сепаратистами, пока не представляли Путину соответствующий запрос на аннексию.

Италия поддерживала Украину начиная с российского вторжения в феврале, но Европа внимательно следит за тем, продолжит ли Рим свою поддержку после событий произошедшие в эти выходные (правая партия «Братья Италии» выиграла всеобщие выборы– прим.ред).