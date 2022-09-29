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Немецкие правозащитники призвали открыть границы ЕС уклонистам из РФ

Deutsche Welle
Немецкие правозащитники призвали открыть границы ЕС уклонистам из РФ
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Российские уклонисты на границе с Грузии.
Российские уклонисты на границе с Грузии. Фото: Zurab Tsertsvadze

Немецкие правозащитники призывают власти ФРГ и ЕС упростить процедуру приема отказывающихся от военной службы в России, Беларуси и Украине. По их словам, пока Берлин ограничивается пустыми обещаниями. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкая правозащитная организация Pro Asyl и общественная организация Connection e.V. выступили в четверг, 29 сентября, с совместным обращением к властям ФРГ, в котором призывают создать безопасные пути въезда в страну для людей, ищущих защиты, особенно для дезертиров и уклоняющихся от службы из России, Беларуси и Украины.

«Отрадно, что федеральное правительство обещает им защиту, но за этими словами должны последовать действия. Если у людей вообще нет шансов попасть в Германию, как это происходит сейчас, то такие обещания защиты – это очковтирательство», – поясняет исполнительный директор Connection e.V. Руди Фридрих. По его словам, до сих пор со стороны немецких властей не было обещано никакой защиты для подавляющего большинства отказывающихся служить в армии.

«Границы Европы закрыты, беженцев отправляют обратно – будь то российские бегущие от призыва, правозащитники из Афганистана, оппозиционные турки или соискатели убежища из Сирии», – констатирует исполнительный директор PRO ASYL Гюнтер Буркхардт. Он настаивает на том, что правительство Германии должно расширить выдачу гуманитарных виз.

Разрешить россиянам подавать в других странах ходатайства о приеме в ЕС

В связи с нынешним потоком беженцев из России, Беларуси и Украины Pro Asyl и Connection e.V. выдвинули несколько конкретных требований, в частности:

– Российские граждане должны получить возможность подавать заявления на прием в Европейский Союз и в других странах, то есть за пределами России. Необходимо небюрократическим путем защитить их от депортации из другой страны обратно в Россию.

– Границы должны быть открыты, беженцы должны иметь возможность добраться до стран, которые могут предоставить им безопасное пребывание. Правозащитники напоминают, что нынешние правила выдачи виз не позволяют многим беженцам попасть в безопасные страны.

– Страны ЕС должны не только разработать критерии для предоставления убежища или другого статуса пребывания дезертирам, но и найти решения для большого числа уклоняющихся от мобилизации, поскольку в случае насильственного возвращения в Россию они подлежат призыву на войну.

– ЕС должен принять программу приема бежавших из России противников режима, чтобы они получили возможность обучения и трудоустройства.

В совместном заявлении, опубликованном по случаю Дня беженца, подчеркивается, что украинцам, отказывающимся служить, грозит тюремное заключение, и они также заслуживают поддержки ЕС и должны получить шанс на защиту здесь.

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