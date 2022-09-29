Немецкие правозащитники призвали открыть границы ЕС уклонистам из РФ

Немецкая правозащитная организация Pro Asyl и общественная организация Connection e.V. выступили в четверг, 29 сентября, с совместным обращением к властям ФРГ, в котором призывают создать безопасные пути въезда в страну для людей, ищущих защиты, особенно для дезертиров и уклоняющихся от службы из России, Беларуси и Украины.

«Отрадно, что федеральное правительство обещает им защиту, но за этими словами должны последовать действия. Если у людей вообще нет шансов попасть в Германию, как это происходит сейчас, то такие обещания защиты – это очковтирательство», – поясняет исполнительный директор Connection e.V. Руди Фридрих. По его словам, до сих пор со стороны немецких властей не было обещано никакой защиты для подавляющего большинства отказывающихся служить в армии.

«Границы Европы закрыты, беженцев отправляют обратно – будь то российские бегущие от призыва, правозащитники из Афганистана, оппозиционные турки или соискатели убежища из Сирии», – констатирует исполнительный директор PRO ASYL Гюнтер Буркхардт. Он настаивает на том, что правительство Германии должно расширить выдачу гуманитарных виз.

Разрешить россиянам подавать в других странах ходатайства о приеме в ЕС

В связи с нынешним потоком беженцев из России, Беларуси и Украины Pro Asyl и Connection e.V. выдвинули несколько конкретных требований, в частности: