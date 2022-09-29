Министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил в четверг, что Берлин ведет энергетическую войну против России, а правительство объявило о создании нового крупного фонда для сдерживания стремительного роста цен на энергоносители.
Министр финансов Германии: мы находимся в состоянии энергетической войны с Россией
«Мы находимся в состоянии энергетической войны во имя процветания и свободы, – заявил журналистам министр финансов Кристиан Линднер, подчеркнув, что необходимо обезопасить себя от затрат на энергию. – Это четкий ответ Путину, что мы экономически сильны».
«После диверсий неизвестных на Балтийском море ситуация ухудшилась», – добавил он, имея в виду катастрофические утечки на газопроводах, идущих из России в Германию.
Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила фальшивые референдумы, организованные Кремлем в оккупированных Россией частях Украины, и назвала их мошенничеством.
Бербок сообщила на пресс-конференции в Берлине, что людей забирали из домов или с работы под дулом пистолета, чтобы они проголосовали. По ее словам, это противоположность свободным и честным выборам.