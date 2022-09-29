Министр финансов Германии: мы находимся в состоянии энергетической войны с Россией

«Мы находимся в состоянии энергетической войны во имя процветания и свободы, – заявил журналистам министр финансов Кристиан Линднер, подчеркнув, что необходимо обезопасить себя от затрат на энергию. – Это четкий ответ Путину, что мы экономически сильны».

«После диверсий неизвестных на Балтийском море ситуация ухудшилась», – добавил он, имея в виду катастрофические утечки на газопроводах, идущих из России в Германию.

Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила фальшивые референдумы, организованные Кремлем в оккупированных Россией частях Украины, и назвала их мошенничеством.