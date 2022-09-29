В пятницу, 30 сентября, Министерство экономики и коммуникации представит универсальную услугу электроснабжения, которая вступит в силу с 1 октября
Цена универсальной услуги на электроэнергию станет известна завтра
Цена универсальной услуги на электроэнергию станет известна завтра
На пресс-конференции по теме универсальной услуги, которая начнется в 10:00, примут участие: министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван, заместитель генерального директора Регулирующей службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб, председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола и руководитель энергетического рынка Министерства экономики и коммуникации Рейн Вакс.
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