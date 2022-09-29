Eesti Gaas: газоснабжение всего региона теперь основано на СПГ

«С февраля мы разработали новые цепочки поставок и перешли на СПГ норвежского и американского происхождения, который нам пока удается импортировать через терминал в Клайпеде. В своей деятельности мы исходили из обещания правительства создать мощности по приему СПГ в Палдиски к осени этого года. Помимо энергетической безопасности, готовность инфраструктуры, необходимой для приема СПГ, поможет снизить цену на газ в регионе и стратегически поддержит конкурентоспособность экономики Эстонии», – сказал Каасик BNS.

В июле Eesti Gaas объявила о подписании контракта с норвежской энергетической группой Equinor на закупку 2 тераватт-часов СПГ, которые должны покрыть потребление газа в течение предстоящего отопительного сезона. Газ должен поступить на СПГ-терминал в Клайпеде в октябре-ноябре.

По словам Каасика, компания продолжает стремиться к созданию новых дополнительных возможностей и стабильному газоснабжению. «Альтернативой собственным поставкам СПГ является получение газа от партнеров, посредников и биржи. Так или иначе, мы сможем гарантировать потребности в газе наших договорных потребителей», – подтвердил он.

В следующем году компания надеется получить в Клайпеде еще 1 тераватт-час газа. «1 тераватт-час для терминала в Клайпеде на следующий год – это, так сказать, программа-минимум, которая поможет обеспечить газом наших клиентов в отопительный сезон. Наша реальная потребность больше, потому что мы продаем газ не только в Эстонии и не только предстоящей зимой», – сказал Каасик.